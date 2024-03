Ania Iglesias desvela qué dos cosas no le perdonará nunca a Ismael Beiro en el reencuentro de 'Gran Hermano'

Pese a todo lo que vivió, María José Galera hace balance y confiesa que no volvería a entrar: "Como experiencia fue única, pero si me dicen 'vas a entrar en un concurso, a un programa de televisión, se te va a dilapidar' y no a ti, sino también el daño colateral que se le hizo a mi familia, me ponen es en una balanza y yo digo que no . Un 'no' rotundo con letras mayúsculas". Además, habla de la relación que mantuvo con Jorge Berrocal y desvela con qué exparticipante se lleva mejor.