Terelu Campos cuenta los detalles de cómo y cuándo se enteró del embarazo de su hija y confiesa su relación con Mar Flores

Terelu Campos se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' con el beneplácito de Alejandra y Carlo: "Me han dado permiso"

Terelu supo del embarazo de su hija hace "dos meses y una semana": "He guardado el secreto todo este tiempo"

Guerra de consuegros: la mala relación entre Terelu Campos y Carlo Costanzia di Costigliole

Es sin duda la noticia de la semana, del mes e incluso del verano. Alejandra Rubio y su chico, Carlo Costanzia, anunciaban a través de una exclusiva que están esperando su primer hijo. La hija de Terelu Campos está embarazada de tres meses y medio pese a llevar solo cinco saliendo con el hijo de Mar Flores.

Como era de esperar, la noticia supuso una auténtica hecatombe en los platós de los programas del corazón y las reacciones no se hicieron esperar. Carmen Borrego, como tía abuela de la criatura, era de las primeras personas en pronunciarse y lo hacía asegurando que su sobrina le había confesado en varias ocasiones sus ganas de ser madre joven.

Laura Matamoros, prima de Carlo Costanzia, ha sido de las primeras en contestar a la feliz noticia y lo ha hecho asegurando que el italiano iba a ser "un padre estupendo". Laura, que mantiene una gran relación con su primo por parte de madre (la madre de Laura y la de Carlo son hermanas) ha confesado que se ha enterado del embarazo de Alejandra por los medios de comunicación.

Aunque han sido muchos los que han reaccionado al estado de buena esperanza de Alejandra Rubio, la personas que más interesa a los medios de comunicación y que ha guardado silencio hasta ahora es la abuela del bebé, Terelu Campos.

La mayor de las Campos se sienta hoy en el plató de '¡De viernes!' para contar en primera persona cómo se enteró de la sorprendente noticia y cómo se ha tomado el hecho de que su hija la vaya a convertir en abuela mucho antes de lo esperado.

Así se enteró Terelu de la noticia: su sorprendente primera reacción

Ha sido sin duda la declaración más esperada de las últimas 48 horas: ¿cómo se enteró Terelu Campos de la noticia del embarazo de su hija? La malagueña ha contado con todo detalle la forma en la que Alejandra le contó la noticia: ¿Lo hizo en compañía de Carlo? ¿Qué día se lo contó? ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Compartió Terelu el secreto con alguien?

"Ahora estoy más tranquila pero reconozco que han sido semanas complicadas. Creo que lo que me ha pasado en la voz últimamente también tiene que ver con el haber estado callada tantos días, pero no por la exclusiva, si no porque es algo que no me corresponde a mí. Yo vengo aquí con la autorización con la que tengo que venir, que es la de Alejandra y también la de Carlo. Yo he estado dos meses en completo silencio, no se lo he contado a nadie aunque Alejandra me dijo que si necesitaba contárselo a una amiga lo hiciese (...) Yo me enteré del embarazo de Alejandra de sopetón, como ella ha contado en la revista. En medio de una conversación con diferencias por otro asunto me lo soltó así, sin esperármelo, y le dije 'ah vale".

Terelu, encantada con Carlo: "Mi hija está muy enamorada"

Se ha hablado mucho sobre la relación de Terelu Campos con el padre de su futuro nieto. Se ha comentado la posibilidad de que Terelu rechazase desde el principio la relación de su hija con el hijo de Mar Flores, algo que la colaboradora ha negado explicando lo que opina del novio de su hijo (para sorpresa de todos):

"Yo a Carlo lo conozco muy poco, pero lo que he visto me gusta, aunque he decidido no hablar con él sobre el tema del embarazo, no quería ponerle en esa situación, yo esto solo lo hablé con mi hija. Lo que le dije a mi hija desde el primer momento es que yo iba a aceptar y apoyar cualquier decisión que ellos tomasen, más en concreto mi hija, porque aunque suene mal yo creo que esta decisión es más cosa de la mujer (...) Yo no he visto nunca a mi hija como la veo con este chico, está muy enamorada de Carlo. Lejos de lo que ha dicho Carmen a mí mi hija no me ha dicho que quiera casarse, pero quién sabe, a lo mejor me dan otra noticia bomba y me dicen que se casan (...) Yo a Alejandra le dije que me parecía muy bien que dieran la exclusiva porque al final ese es un dinero que les viene muy bien de cara a estos meses de embarazo, sería absurdo no reconocer que esto nos va a venir bien a todos en cuanto a trabajo se refiere, no entiendo tanta hipocresía. Yo puedo aceptar opiniones de todo, pero faltar al respeto o insultar, no.

Terelu se emociona al pensar cómo se lo habría tomado Mª Teresa Campos

Uno de los momentos más emocionantes de la entrevista a Terelu Campos ha sido cuando la colaboradora ha pensado en su madre, la fallecida María Teresa Campos, y en cómo se habría tomado la comunicadora el embarazo de su nieta a los 24 años de edad. A Terelu se le ha roto la voz pensando en lo feliz que hubiese sido María Teresa con la noticia:

"Inevitablemente cuando me contaron la noticia me acordé de mi madre, a ella le habría parecido una idea estupenda que Alejandra tuviese un bebé, llevase con su novio cuatro meses, tres o uno".

La no relación de Terelu Campos con Mar Flores

Uno de los aspectos más peliagudos de esta noticia bomba es la relación (o no relación) que existe entre Terelu Campos y Mar Flores. Son muchos los rumores que aseguran que entre las dos futuras abuelas existe mal rollo. Sin embargo, Terelu ha decidido poner punto y final a las especulaciones hablando muy claro sobre el tema: