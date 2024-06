Carlo Costanzia defiende su futura paternidad y da la cara por Alejandra Rubio ante las críticas: “Va a ser una gran madre”

Patricia Pérez no ha contenido sus ganas de preguntar a Carlo Costanzia sobre si escucharemos campanas de boda pronto : “Es muy pronto. En el momento en el que nos planteemos, los plantearemos. Os confirmo aquí que no hay nada todavía ”, ha afirmado Carlo, a la vez que bromeaba con invitar al posible enlace tanto a presentadores como a colaboradores de ‘¡De viernes!’.

Alessandro Lequio ha sido uno de los colaboradores más críticos: “ Espero que hayan sacado todo el dinero posible , pero espero que no pongan cara de pedo cada vez que les preguntemos por la evolución”, han sido algunas de sus declaraciones más polémicas.

“ Muchas gracias por los consejos de si tengo que llevar protección o no. Lo aprecio mucho, pero creo que soy mayorcito ”, ha comenzado respondiendo Carlo desde el plató de ‘¡De viernes!’.

A continuación, el hijo de Mar Flores ha aprovechado para dirigirse directamente a Lequio: “El personaje este de Lequio, qué cansino es el pobre hombre. Creo que no hay ninguna necesidad de faltar al respeto, de insultar, de decir si uno tiene cara de pedo. No sé si se ha mirado él bien al espejo. No sé qué cara cree que tiene”.