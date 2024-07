Elena Tablada explica el motivo por el que utilizó un detective para seguir a Javier Ungría: "No es vida para una niña de dos años"

Elena Tablada y Javier Ungría se separaron hace ya dos años y una jueza ha determinado recientemente que la custodia de su hija sea para la empresaria

Elena se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para desvelar los secretos de la sentencia: "Estoy muy satisfecha"

Tras una larga batalla en los juzgados, Elena Tablada conseguía hacerse con la "custodia total" de la hija que tiene junto a Javier Ungría, la pequeña Camila. La sentencia determinaba, tal y como explicaba en exclusiva en 'Fiesta' el propio Ungría, que la ex pareja continuase con el régimen de visitas que han tenido hasta el momento: la niña pasa ocho días con la empresaria y después seis con Javier.

Ahora, tan solo unos días después, Elena Tablada se sienta en el plató de '¡De viernes!' para aclarar algunos puntos de la decisión judicial y para acallar los rumores que aseguran que la "cubañola" pretendía conseguir "una buena pensión compensatoria" por parte de su ex.

Elena ha contado que se siente tremendamente satisfecha con la decisión judicial porque se ha logrado el único fin que ella perseguía: "La jueza ha entendido, al igual que lo entiendo yo, que mi hija pequeña debe estar con su madre para poder criarse con su hermana (la hija mayor que Elena tiene fruto de su relación con David Bisbal).

La investigación del detective, clave para la sentencia

Elena le ha confesado a los colaboradores de '¡De viernes!' que, tal y como se ha contado, contrató los servicios de un detective para seguir durante varios días a su ex marido. Concretamente Elena contrató a dos empresas distintas que siguieron al ex superviviente durante seis días, unos servicios que Elena pagó gracias a un amigo: "Fue un amigo quien me dio el dinero para pagar a los detectives porque yo no tenía dinero".

José Antonio León le ha preguntado a Elena los motivos concretos por los que decidió contratar a un detective para seguir los pasos del padre de su hija Camila. La empresaria, que nunca había confirmado esta información, ha roto su silencio para contar de una vez por todas lo que ocurrió durante los días que Ungría fue seguido:

"En esos seis días se ve cómo no hay rutinas y cómo es el nivel de vida, una calidad y estilo de vida que no es el que yo quiero para mi hija, hay que saber qué es lo mejor para un hijo y hay que ser honesto, y reconocer si no eres lo mejor para un hijo. Yo no estoy sembrando la duda sobre él, yo hice eso para que lo viera un juez y lo tuvo en cuenta para la resolución judicial. No es cierto que en el juicio no se haya hablado de lo del detective, se admitieron todas las pruebas que se admitieron, lo único que no se admitió fueron las declaraciones de los testigos, como por ejemplo los hermanos de Javier".

Elena explica lo que descubrió el detective (y no le gustó)

José Antonio León, que veía cómo Elena no se lanzaba del todo a desvelar lo que el detective descubrió, le echaba un capote a la invitada: "¿Puede ser que en ocasiones tú no tuvieras ni idea de dónde estaba tu hija y con quién?".