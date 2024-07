Fayna Bethencourt responde a la carta de 'El Yoyas': "La última vez que habló con mi hijo pequeño le dijo que parecía maricón"

El pasado 26 de junio, Carlos Navarro 'El Yoyas' fue detenido tras estar diecinueve meses en busca y captura . Se le buscaba porque estaba acusado de haber ejercido violencia continuada contra su pareja y sus hijos durante años y, cuando tenía que ingresar en prisión , se escondió. '¡De viernes!' entrevista a Fayna Bethencourt, que no consigue respirar aliviada tras años sufriendo a pesar de que su agresor se encuentra en la cárcel .

Fayna Bethencourt, que ha estado meses advirtiendo a las autoridades sobre el posible paradero de su expareja, aseguró estar temblando cuando se enteró de la noticia de su detención. Pero el infierno no ha terminado para nuestra invitada, desgraciadamente, pues la canaria lamenta creer que Carlos "va a morir matando, seguirá yendo a por mí" . Así lo confesó a la revista 'Lecturas'. Ahora, Fayna revela cómo se encuentra una vez digerido la noticia.

Fayna atiende en directo a ‘¡De viernes!’ y desvela cómo se siente ante la detención de Carlos Navarro: “Sé que esta persona está donde debería estar desde hace 19 meses, pero no estoy mucho más tranquila”.

Bethencourt da más detalles sobre su reacción al enterarse de que la Policía había logrado atrapar a Carlos: “Cuando me enteré de la detención, me dio un ataque de pánico ”.

De hecho, la exmujer de ‘El Yoyas’ explica que debido a la ansiedad crónica que ha desarrollado “por culpa de Carlos” y de las situaciones de tensión de los últimos días ha decidido quedarse en Canarias y no viajar hasta el plató de ‘¡De viernes!’: “Ahora mismo, como tuve una crisis nerviosa , he decidido que prefiero estar aquí, junto a los míos”.

Fayna asegura también que “su detención no es motivo de celebración” porque esta convencida de que no será el fin de sus problemas con Carlos: “Sé que esto no termina aquí”.