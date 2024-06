Primeras palabras de Fayna Bethencourt tras la detención de Carlos 'El Yoyas': "Estoy temblando"

Fayna Bethencourt está todavía en shock tras haber recibido la noticia que tanto esperaba. Después de estar 19 meses huyendo y escondiéndose, la policía ha detenido a su ex Carlos 'El Yoyas' en l'Anoia (Barcelona) . Su expareja llevaba más de 365 días fugado de la justicia pese a la condena firme de 5 años y 8 meses de cárcel por un delito continuado de maltrato a ella y a sus dos hijos. Estas son las primeras palabras que la exconcursante de ' Gran Hermano ' ha concedido en exclusiva para Outdoor.

"Estoy temblando aún" , ha llegado a decirnos la canaria en un día en el que desde primera hora de la mañana su teléfono no ha dejado de sonar. Muchas son las puertas a las que ha tocado para hacerse oír a lo largo de todos estos meses, para pedir ayuda porque en cualquier momento su ex Carlos Navarro podía aparecer y "borrarle para siempre la sonrisa de un momento".

Tras visibilizar su caso y dar voz a lo que muchas mujeres viven por desgracia, el infierno del maltrato , Fayna Bethencourt puede comenzar a respirar después de tanto tiempo en el que ha estado contenida. "Me avisó la policía hace un par de horas" , comenta sin poder contener la emoción de un momento que ha deseado desde hace mucho tiempo.

Tras ponerse primero en contacto con el Defensor del Pueblo y elevar luego su queja por escrito al Ministerio del Interior , la exconcursante de 'GH' no ha parado en ningún momento de denunciar en público la situación de indefensión en la que estaba al no dar con el paradero de Carlos 'El Yoyas'.

A lo largo de todos estos meses, la canaria también ha aparecido en los medios. No ha cesado nunca en su empeño para hablar de lo que vivió. "Lo hago por todas esas mujeres que están donde yo estuve", ha reiterado en todas las ocasiones. Después de lanzarse a hablar y contar su historia, no se ha callado. Ella ha mantenido que no quería olvidar por ellas y por todo lo que ha logrado desde entonces para sí misma.