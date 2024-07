La confesión más dura de María José Suárez: ''Valerí me dijo que Álvaro le había enseñado vídeos íntimos conmigo''

María José Suárez se ha sentado en '¡De viernes!' para dar su versión

La ex de Álvaro Muñoz Escassi asegura que ''no tiene miedo'' de lo que pueda pasar con el vídeo

María José Suárez ha dado un paso al frente y se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para responder a Ávaro Muñoz Escassi después de la polémica que generó con su última entrevista en la que habló sobre su relación y posterior ruptura.

María José ha explicado cómo se enteró de la infidelidad de Álvaro Escassi: ‘’Yo tengo un mail de esta señorita que me dice ‘Hola, María José soy Valerí, tengo que contarte una cosa porque la persona con la que estás no es lo que tú crees’ y me deja un móvil’’.

‘’Me cuenta muchas cosas que pasaron ese día en ese piso. Me cuenta mucha información que me deja en shock, se ha dicho que lo que a mi me había molestado es que fuera una chica trans, no, lo que me molesta es las cosas que me cuenta que hace con Álvaro ese día porque hay situaciones en las que yo no me veo con mi pareja’’, explica.

María José Suárez asegura que Álvaro Escassi le enseñó vídeos íntimos a Valerí con ella

Hace tan solo unos días, Luis Pliego, apuntaba que María José Suárez tendría "miedo" de unos vídeos de ''carácter personal'' que estarían en poder de la amante de Álvaro Muñoz Escassi. Ahora, durante su entrevista, María José ha explicado detalladamente todo sobre ese supuesto vídeo.

''Valerí me dice a mí, 'hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo' y yo pongo un 'no' y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él'', María José explica que cuando le preguntó si ella tenía el vídeo, Valerí le aseguró que no.

''Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes'', asegura María José sin esconder su sorpresa ante la situación.

''Yo no tengo ningún miedo porque ese vídeo no lo tiene Valerí, no sé si tengo que tener más miedo de que lo tenga Álvaro. No me apetece que salga porque no me apetece verme en esta historia de prostitución según Valerí y extorsión, según Álvaro''.

En cuanto los colaboradores del programa le han preguntado a María José sobre el vídeo, la modelo ha recalcado que en el supuesto vídeo solo salían ellos dos, no ella con terceras personas y segura que ''es imposible porque no lo ha hecho''.