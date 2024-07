El primero en reaccionar a este vídeo fue Kiko Jiménez . El novio de Sofía se encontraba en plató y no dudó en restarle importancia a las imágenes que estaba viendo. Aseguró no sentirse celoso y dijo no ver nada extraño en el comportamiento de Sofía y Bosco, algo con lo que Adara Molinero discrepaba y de ahí su enfrentamiento .

Pero ¿qué opina la madre de Sofía de todo esto? Maite Galdeano se pronuncia en ‘¡De viernes!’: “Con lo buena superviviente que es mi hija… en ese vídeo no se ve nada, por mucho que quieran hacer ver que hay un beso , que hay un roneo , que hay un no sé qué…”, comienza a decir Maite, que dice sentirse mal por el tema y hasta con la tripa revuelta.

“Yo lo único que veo ahí son unos amigos que, a lo mejor, están hablando o haciendo una trama típica de ‘Supervivientes’. Vamos a esconder esto, vamos a hacer un no sé qué… lo típico que se hace allí, vaya, y han visto al cámara y han dicho ‘uy, que viene el cámara’, o ni eso a lo mejor. No me gusta, este vídeo no me dice nada”, añade Maite.