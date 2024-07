Kiko Jiménez, indignado tras la polémica por las imágenes de Sofía y Bosco: "Ya me he cansado"

Los últimos acontecimientos que han tenido lugar en 'Supervivientes: All Stars' han terminado mermando la paciencia de Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun venía acudiendo a cada una de las galas del reality como defensor de su novia, pero, tras lo sucedido en la gala de este jueves , Kiko ha tomado una importante y drástica decisión: dejar de acudir a los platós. Pero, ¿qué ha sucedido para que el exparticipante de 'Supervivientes 2024' haya dado este inesperado paso?

"Están muy cerca", decían algunos. "Se han estado acariciando", añadían otros. "Están pendientes de que no les vean las cámaras", remataban por otro lado. Lo cierto es que tal fue el revuelo que el propio Jorge Javier también se sumó a los comentarios y opinó que le llamaba la atención la cara de Bosco una vez ve que la cámara se acerca al lugar en el que él y Sofía descansaban: "Es la cara de alguien a quien han pillado", llegó a decir el presentador del programa.

Adara Molinero fue una de las que apoyó la teoría que apuntaba a que entre Sofía y Bosco había pasado algo... algo íntimo. "Conozco a Bosco y tiene la cara descompuesta", justificaba la primera expulsada. Sin embargo, Kiko parecía estar tranquilo tras ver estas imágenes: "Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, seguramente han visto al cámara y se han sorprendido. Mi relación está basada en la confianza".

Sin embargo, Adara insistía y esto hizo que se produjera un enfrentamiento entre ambos. A Adara le "olía mal" que Kiko estuviera tan tranquilo al ver estas imágenes y eso le hizo pensar (y así lo insinuó) que se trataba de un montaje por parte de la pareja para generar contenido y polémica. Algo a lo que Kiko respondió de la siguiente manera: "Llevo con Sofía muchísimo tiempo, a mí no me vais a ver celoso porque no".