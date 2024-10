Paola Olmedo envió un mensaje de disculpa a Terelu Campos tras filtrarse sus audios

Terelu Campos desvela la contundente respuesta que le envió a la pareja de su sobrino

La incómoda llamada de Carmen Borrego durante la entrevista de su hijo: "No me lo esperaba"

Los audios de Paola Olmedo criticando a las Campos fue el detonante de todo. Sucedía pocos días antes de la boda entre ella y José María Almoguera, lo que dinamitó la relación familiar e inició un distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo. Ahora, Terelu Campos, aprovechando la entrevista de su sobrino en '¡De viernes!', decide leer el mensaje que le envió a Paola cuando esas declaraciones suyas salieron a la luz.

El mensaje de Terelu Campos a Paola Olmedo

Paola Olmedo ha llegado a decir que esos audios criticando a la familia de su pareja están "sacados de contexto". Así lo ha revelado en una entrevista al programa 'TardeAR', donde tampoco ha dudado a la hora de criticar a Carmen Borrego. Terelu ahora decide sacar a la luz el mensaje que, en su momento, le envió a Paola. Para ello, hay que contar, en primer lugar, que Paola le escribió para disculparse por lo que se escuchaba en esos polémicos audios: "Está desbordada porque sabe que ha cometido una imprudencia y no quiere causar ningún mal", cuenta Terelu.

Sin dar más detalles de lo que le escribió Paola, Terelu procede a leer lo que le respondió ella a ese mensaje: "Francamente, no sé qué responderte. Yo doy gracias a Dios todos los días por no ser una persona rencorosa. No sé si está descontextualizado poco, mucho o nada, pero las palabras están ahí. Siento mucho que pienses que soy una estirada y que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A mí, ya mi imagen, me preocupa lo justo. Al menos estoy viva, que es de lo que se trataba, y luchando hoy día contra mi enfermedad".

"Como eres madre, imagino que entiendes que lo que más me duele son los descalificativos que tienes con mi hija, sin conocerla, por otro lado. Yo estoy orgullosa de ella y de la grandísima educación que nos ha dado nuestra madre. Por otro lado, me duele y me parecen muy injustas tus palabras hacia mi hermana. Sobre todo porque no las merece, ni grabándote sin tú saberlo, las merece de ti. Sé lo feliz que está porque llegaras a la vida de su hijo y el resto de la familia también lo estaba. Hemos visto a José muy feliz junto a ti y eso es, para mí, lo más importante, como podrás entender", continúa su mensaje.

"Mi hermana se desvive por vosotros y tú sabes que lo que digo es así. Siento muchísimo el dolor que esto le puede provocar a mi sobrino. Por mí no te preocupes. Ni por Alejandra. Nosotras, jamás, te produciríamos ningún daño ni público ni, por supuesto, en privado. Espero que esto sirva para algo bueno, que tú puedas cambiar esa mala opinión que tienes de nosotras y que te protejas porque pertenecer a una familia pública es más complicado de lo que, desgraciadamente, quisiéramos. Puedes quedarte tranquila porque soy cero rencorosa. Sólo me importa la felicidad de mi sobrino y la tuya y ahora estáis viviendo un momento muy especial que yo no voy a contribuir a empañar", remata el mensaje.

Tras esto, Terelu cuenta que Paola le contestó y desvela más mensajes que se intercambiaron durante esa conversación a través de WhatsApp. Por su parte, José María confiesa que Paola se sintió aliviada por la respuesta que recibió por parte de Terelu. Además, al parecer, Paola no le escribió a Carmen Borrego, algo que podría sorprender a algunos, pero no a Terelu, porque dice que Carmen le dijo a Paola que "ya está" y que ella entendió que quería dejarlo estar o pasar página respecto a lo sucedido.

Así ha sido el reencuentro entre Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera