José María Almoguera desmiente a su expareja sobre la exclusiva del embarazo: "Ha llegado a presumir de ella con amigas"

José María Almoguera se ha enfrentado a la entrevista que ha realizado Paola Olmedo en 'TardeAR'

El hijo de Carmen Borrego ha desmentido a su expareja en lo que concierne a la exclusiva del embarazo

José María Almoguera desvela el verdadero motivo de su separación de Paola: "Yo estaba en un proceso depresivo"

José María Almoguera ha regresado a '¡De viernes!' para "quitar muchas caretas". El hijo de Carmen Borrego se ha sentado en el plató y se ha tenido que enfrentar a unas imágenes de su expareja. Paola Olmedo ha hablado de sus conflictos familiares con las Campos en una extensa entrevista en 'TardeAR'.

El programa ha recopilado las duras declaraciones de Paola hablando sobre los audios en los que criticaba a todas las Campos y también sobre la exclusiva del embarazo que vendió Carmen Borrego a una revista. Paola Olmedo ha comentado que la madre de José María vendió la exclusiva sin su consentimiento.

"Yo no esperaba que me cambiase la vida, esperaba que me ayudase a pagar la boda", ha explicado José María en primer lugar. Tras esto, el hijo de Carmen Borrego ha mencionado el motivo por el que permitió esa exclusiva: "Quería tener un colchón para empezar a criar a mi hijo en condiciones".

José María Almoguera no ha tenido ningún reparo para desmentir a Paola en '¡De viernes!': "Paola estaba completamente de acuerdo. Ella durante los meses antes estaba encantada, ha llegado a presumir con algunas amigas". Por otro lado, el hijo de la menor de las Campos ha dejado claro que en ningún momento Paola y su madre han tenido una discusión.

"Cuando pasa esto no busco un culpable, busco una solución. No voy a ponerme a discutir entre mi madre y mi mujer. Yo di un paso atrás y lo que tuve que hablar lo dije en la intimidad. Nunca ha habido una discusión seria entre Paola y mi madre", ha revelado José María Almoguera en el plató.

No obstante, el hijo de Carmen Borrego ha explicado que en un principio no querían hacer esa exclusiva: "Nosotros decimos que no". José María Almoguera le ha enviado un contundente mensaje a su exmujer: "Aclárate o soy un pelele o te digo las cosas o me las invento yo. No es que me desmienta, es que no es verdad".

Bea Archidona le ha recordado a José María que en la entrevista que ha hecho Paola Olmedo en 'TardeAR' le envió un mensaje sobre su hijo: "Debería disculparse de por vida con su hijo". El hijo de la menor de las Campos ha explicado que no siente que le tenga pedir disculpas a su bebé: "Vendí un embarazo, no a mi hijo. No estaba ni gestado".

Por último, José María ha explicado que lo que hizo Carmen Borrego con la exclusiva del embarazo estuvo muy mal, ya que ella se quedó el dinero: "Me parece feo el dinero que has sacado. Este dinero no te pertenece. Lo coges y lo pones en una cuenta para tu nieto".

José María se pronuncia sobre los audios de Paola en los que criticaba a las Campos

Paola Olmedo se pronunciaba en 'TardeAR' sobre la emboscada que le hizo una de las clientas de su centro de estética. La expareja de José María Almoguera explicaba que esa clienta publicó los audios en los que criticaba a la familia Campos al completo: Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

"Ella se disculpa tanto con mi madre, como con mi tía, como con Alejandra", ha aclarado José María en el plató. Curiosamente, el hijo de Carmen Borrego ha defendido a su exmujer ante el asombro de los colaboradores: "No ha dicho algo excesivamente malo. Me molesta que alguien pueda pensar así, pero no lo hizo con maldad".

Tras esto, Bea Archidona le ha preguntado a Terelu Campos si Paola Olmedo se había disculpado con ellas tras la publicación de los audios. La colaboradora ha sido sincera: "Paola me mandó un mensaje y yo le contesté con un extensísimo mensaje". José María ha reiterado que fue sin maldad: "Es un error de novato".