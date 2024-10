La polémica en torno a la familia Campos parece no tener fin. Hace unos días, José María Almoguera concedió a '¡De viernes!' una dura entrevista en la que cuestionó a su madre y su papel como abuela. Ahora, el hijo de Carmen Borrego regresa al programa, pero lo hace esta vez sentándose en directo en el plató del programa. Allí también se encuentra su tía, Terelu Campos, con quien vive ¿un frío y tenso reencuentro?

Terelu Campos ha seguido muy de cerca el sufrimiento de su hermana provocado por el distanciamiento con su hijo. Estuvo al lado de la Borrego cuando José María llamó al programa y no quiso ni saludar a su madre y también analizó la entrevista de su sobrino junto a Carmen hace unos días. Ahora, ha llegado el momento de que se vean las caras y analicemos cómo se comportan el uno frente al otro. ¿Saltarán chispas entre tía y sobrino?

José María ha llegado en coche hasta la puerta del plató en el que se graba '¡De viernes!'. El hijo de Carmen se ha bajado del coche y ha entrado con paso decidido al set. Allí solamente se encontraba Terelu, y apenas han cruzado las miradas. Mientras el sobrino miraba fijamente a cámara, la tía no le quitaba el ojo de encima al hijo de su hermana con rostro serio.

Tras este incómodo silencio , Terelu se levanta para saludar con dos besos a su sobrino: "Buenas noches. A ver, no es una noche fácil para ti, tampoco para mí ni para las personas que queremos, pero tengo clara una cosa. Quiero que cuentes tu verdad, que hables de lo que has sentido, de cómo te sientes, que lo hagas con absoluta libertad y que yo lo que voy hacer es marcharme un ratito de este plató para que puedas empezar a contar lo que quieras y como quieras".

Con estas palabras, Terelu anuncia que abandona momentáneamente el plató mientras José María concede su entrevista en directo y responde a las preguntas de los presentadores y del resto de colaboradores. "Luego regresaré porque tendré muchas preguntas que hacerte", añade Terelu, "sobre todo, lo que quiero es que estés tranquilo y no es fácil. Siempre que me pongo a ese lado nunca estoy tranquila. Esto impone, tú has trabajado mucho aquí", añade ella.