José María Almoguera llama a '¡De viernes!', pero se niega a hablar en directo con su madre

Santi Acosta aprovecha la intervención de José María para preguntarle si quiere decirle algo a su madre, ya que se encuentra en directo en plató y tienen la oportunidad de hablar sobre sus diferencias (recordemos que esta semana Paola Olmedo, exmujer de José María, ha concedido una dura entrevista arremetiendo contra la familia Campos) . Pero él no ha querido hablar y ha rechazado la invitación del presentador de '¡De viernes!' con estas palabras: "Ahora mismo no (que no quiere hablar con ella). Muchas gracias. ya hablaremos cuando haya que hablar".

Tras esto, Carmen Borrego ha quedado muy tocada: "Yo se lo agradezco, por su abuela", aunque se muestra sorprendida por cómo ha evitado hablar con ella: "Creo que saludar no cuesta nada, es que parece que he matado a alguien, chica... es que es una cosa impresionante...", se lamenta. Estas palabras son apoyadas por su hermana, sentada a su lado en el plató. Por su parte, Terelu también confiesa estar dolida por su hermana: "No me ha sorprendido, no puedo mentir. Sé cómo es él, que entra en un momento de nerviosismo y no ha querido intervenir para no convertir esto en otra cosa".