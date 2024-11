Elena Tablada desvela lo que Javier Ungría le contestó al retarle a sentarse juntos en '¡De viernes!'

Después de la entrevista de Javier Ungría el pasado viernes 1 de noviembre, Elena Tablada ha tenido la posibilidad de responder a las declaraciones que realizó su expareja en '¡De viernes!' A la diseñadora de joyas le habría encantado sentarse con su exmarido en el plató, pero Ungría no ha dado el paso.

Elena le ha retado para "poder quitar las caretas". A pesar de todo, el programa ha realizado una entrevista a Elena antes de recibir en el plató, por primera vez, a Javier Ungría. La diseñadora ha desvelado en primer lugar lo que le dijo Javier Ungría después de retarle para tener un cara a cara con él: "No mujer, circos los justitos. De momento deja a mi familia en paz". Su expareja ha dicho el mismo motivo después en el plató.

"Él manipulaba el horario del restaurante según su conveniencia, le gustaba salir. Cada dos o tres meses había una salida de esas de desaparecer, de no venir a casa y de no saber de él. Desde ahí empezó todo el declive", ha señalado Tablada. Además, Elena ha mencionado a Ella, la hija que tiene con David Bisbal.

"Puso la excusa de mi hija mayor y se acabó la historia" , ha recordado Elena. La diseñadora de joyas también ha hablado del conflicto económico que tienen tras salir la sentencia de la custodia: "Yo le digo que me hago cargo del 40%, pero si eliges tú el colegio te tienes que hacer cargo tú".

Respecto a su episodio con el detective, Elena ha subrayado que ella nunca se ha pronunciado: "Nunca he dicho nada de lo que consta en los informes del detective". Sin embargo, la expareja de Ungría ha explicado que él sí lo ha hecho. Por último, a vuelto a hablar de la madre de Javier: "Me alegra un montón que ella haya decidido no tener relación conmigo porque yo tampoco quería".