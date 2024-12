El chef José Andrés es un gran embajador de la gastronomía española fuera de nuestras fronteras

Recientemente ha dicho qué ciudad española es su mayor debilidad para comer

Te contamos cuál es y por qué le ha conquistado el paladar

Podemos afirmar, con orgullo y sin temor a equivocarnos, que en España se come muy bien. Y esta afirmación no encuentra excepciones, sin importar la región de la que hablemos. Eso sí, hay ciudades en las que la gastronomía local se convierte en uno de sus principales atractivos y cada cual tiene sus propias debilidades culinarias. Incluso el chef José Andrés tiene su ciudad española favorita para comer y no ha dudado en decirlo públicamente, aprovechando un acontecimiento muy especial para él dentro de su trayectoria profesional.

El chef José Andrés, Gaditano de Adopción

El chef José Andrés es uno de los cocineros españoles con mayor relevancia a nivel mundial. Además de su talento manejando los fogones, su labor como fundador de la organización World Central Kitchen, volcada en la ayuda humanitaria tal y como ha hecho en las últimas semanas en Valencia, unido a su buen talante, le ha otorgado un reconocimiento y respeto más que merecido.

Nacido en Asturias, una región de aplaudida gastronomía, José Andrés siempre ha mostrado su amor no solo por la cocina asturiana, sino por la de todo el país. Ahora bien, este verano se le ha otorgado la distinción de 'Gaditano de Adopción' en un homenaje que se da a personalidades que mantienen un especial vínculo con la provincia. El chef recibió la distinción del periódico ABC y la Fundación Cajasol, y aprovechó para confesar su debilidad por la gastronomía gaditana.

Cádiz, la ciudad donde mejor se come

Las palabras del chef al recibir el homenaje no dejan lugar a dudas sobre su opinión acerca de la cocina de la provincia: "no se come en ningún lado como en Cádiz", y acompañó estas palabras de un elogio tanto al producto local como a los restauradores que dan lo mejor de sí en los restaurantes gaditanos. Y, por supuesto, añadió el privilegio de la ubicación de la ciudad de Cádiz y su belleza, que es tan incuestionable como el valor de su gastronomía.

Qué comer si vas a Cádiz

Si vas a Cádiz caerás rendido ante su oferta de pescado y marisco, que puedes pedir en restaurantes y bares, o comprarlo en un cartucho para llevar en el Mercado Central. Es imposible resistirse al pescaíto frito, a las famosas tortillas de camarones, al cazón en adobo o al exquisito bocado del atún de almadraba.

Un plato peculiar (y sabrosísimo) son las ortiguillas, unas anémonas rebozadas en harina y fritas en aceite que es muy posible que te pongan como tapa, aunque también puedes pedir en ración. Es posible que su aspecto no te atraiga, pero su sabor te conquistará para siempre. Las papas aliñadas las hacen como en ningún sitio, y si lo que quieres es un plato de cuchara, no te lo pienses: unas papas con chocos o el potaje de tagarninas, un tipo de nabo originario de la provincia. ¡Ah!, y no te olvides de pedir una ración de chicharrones, que allí se come como si fuera un fiambre, lleno de sabor y con la grasa justa. Sin duda, al chef José Andrés no le han faltado razones para decir que en Cádiz se come como en ningún sitio.