Jessica Bueno ha concedido una de sus entrevistas más personales

La ex del futbolista denuncia que se ha desentendido de la pensión de sus hijos

Jessica Bueno se rompe al recordar uno de los momentos más duros de su vida: ''Me tomé unas pastillas, quería descansar''

Jessica Bueno se ha abierto en canal y ha contado en '¡De viernes!' todo sobre su relación, posterior ruptura y batalla legal con su ex Jota Peleteiro. La exconcursante de 'GH VIP' ha explicado detalladamente cómo ha sido su duro divorcio y cómo le afecta a día de hoy.

La ex de Kiko Rivera detalla por qué dejó Bilbao para irse a Sevilla con sus tres hijos: ''Es un año muy difícil, salgo de 'GH' y me encuentro con que no tengo coche familiar, yo no lo necesito, pero es por los niños'', y revela que Jota Peleteiro se lo quitó ''de muy malas maneras''.

Además, revela que su ex dejó de pagar el piso en el que vivía: ''Me encuentro que el piso donde yo vivo con los niños no se estaba pagando desde que me fui a 'GH'. La pensión de los niños tampoco'', y continúa, afectada: ''Soy tan tonta que me creo las excusas que da. No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo''.

''Él dispuso que me ayudaría con el alquiler donde yo iba a vivir con los niños, que yo iba a seguir conduciendo el coche familiar y que la persona de apoyo iba a seguir trabajando para los dos'', revela Jessica sobre lo que aceptó Peleteiro para que ella no se fuese a vivir a Sevilla.

Y explica que ella no quería nada y que lo único que le pedía era que pagase la pensión de sus hijos, algo que, según afirma, no hace desde hace tiempo: ''Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida''.

''Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París'', carga Jessica contra Peleteiro al revelar que no paga la pensión, pero sí los viajes.