El tenso enfrentamiento entre Asraf y Raquel Bollo sobre las supuestas mentiras de Isa P: "Tampoco seamos hipócritas"

Según Raquel, Isa decía que hablaba con su madre, pero no era cierto: "Yo me callaba en el plató". Además, Raquel ha recordado el episodio del cumpleaños de Isabel Pantoja y ha explicado que la hija de la tonadillera sabía que iba a ir Omar Montes a la fiesta de cumpleaños.

"Su hija lo sabía. Su madre la llama. Os podrá contar lo que quiera, pero a mí no porque además yo estuve y vi la actitud de ella. Asraf el otro día cuando estuvo también mintió", ha comentado la exmujer de Chiquetete. Asraf, desde su asiento, no ha podido contenerse al escuchar las palabras de la excolaboradora.

"Me parece increíble. Que se lo aplique porque es horroroso todo lo que está contando. No tiene ni pies ni cabeza, tampoco seamos hipócritas. No entiendo esta inquina, este enfado y este machaque a Isa" , ha señalado Asraf. También le ha reprochado a Raquel que dude del testimonio que dio Isa sobre el episodio de la manguera.

Raquel Bollo no ha querido entrar en disputas, pero le ha recalcado que ella no ha mentido y que no ha hecho nada por inquina: "Te puedo asegurar que yo no tengo ningún tipo de inquina, lo que pasa que para desacreditar es más fácil decir que yo lo hago por inquina".