Ya en plató, Aurah Ruiz confiesa que este tipo de declaraciones las hizo ella en casa, en privado y que, cuando al día siguiente ya se comentaba eso mismo en los platós de televisión, Ángel y Ana dieron por hecho que había sido cosa de ella y no le dejaron dar explicaciones. Ahora, un mes después, quiere plantarles cara y defenderse: "Se comentaron muchas cosas en la boda, pero no fui yo sola. Me tenían que haber defendido cuando me acusan de una cosa. Si no me cogieron el teléfono es que no me creen". "Me he sentido utilizada, pienso que fui invitada para cogerme de chiste, de meme, alguien en quien meter esto, para encasquetarme todo el muerto y 'ya tenemos el negocio hecho", añade.