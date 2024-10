Para los recién casados ha sido el mejor día de su vida. De hecho, están orgullosos de haber hecho la boda que ellos querían, no la boda que esperaban los demás. Al hilo de esto, dicen que fue un gran día en el que vieron disfrutar a sus invitados, donde apreciaron una buena unión y buen rollo entre amigos y familiares. Pero... ¿qué opinan de las críticas recibidas? ¿Es cierto que algunos de los invitados se aburrieron y que se marcharon antes de que terminara? ¿Realmente había "cuatro gatos" en la boda porque la pareja no tiene amigos?

"Hay ciento veinticuatro personas que me han enviado mensajes de qué bonito lo que se vivió, la energía y el amor... así que por una sola persona...", añade Ana al respecto. Los colaboradores quieren saber el nombre de esta persona, pero ellos no quieren soltar prenda porque es algo que quieren dejar atrás y centrarse en lo bonito de ese día: "Es que nos da un poco igual. No nos ha dolido, nos ha hecho gracia". Tras esto, Ana aclara por qué su boda fue como fue.

¿Y qué pasa con el vestido de novia de Ana? ¿Realmente era de Shein? "Me da risa muchas de las personas que salen (se refiere a colaboradoras) que son topos pero topos malas porque hay muchas cosas que yo misma he filtrado, como lo del vestido de Shein. Lo hice a propósito porque tenía dos trajes de una firma nacional y lo filtré con toda la intención y al día siguiente ya tenía una cámara a las doce y media preguntándome. Se retrata. A mí me da igual, me visto del Shein y me da igual, no voy de presumida".