Ver '¡De viernes!' (24/11/23), online y completo en Telecinco

Ángel ha relatado con la voz entrecortada cómo desde que prácticamente era un bebé su vida no fue para nada normal: "Yo lloraba mucho por las noches cuando era bebé y mi madre me ponía Orfidal en el biberón". La vida de Ángel y su hermana Sofía no mejoró con los años, y es que los dos pequeños tuvieron que presenciar en varias ocasiones cómo su padre maltrataba a su madre: "La arrastraba por toda la casa de los pelos, un día la echó de la casa a patadas".