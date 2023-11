El revelador testimonio de Ángel Cristo: ''Mi madre me ha medicado toda la vida''

‘’Como no dormía bien y lloraba mucho, me contó que a veces me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor’’.

Además, ha desvelado que, para Bárbara Rey, el problema era él: ‘’A mí ella desde el biberón que me metía el orfidal, me ha medicado toda la vida porque el problema era yo, las discusiones era yo, el problema no era un niño que no era feliz, el problema no era una madre que no se ocupaba de su hijo o hija. Que sí, que traía dinero a casa, pero eso no es ser madre’’.