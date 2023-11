Ángel Cristo, sobre los problemas de Bárbara Rey: ''Venían prestamistas peligrosos a rendir cuentas con mi madre''

‘’Mi madre necesitaba dinero para pagar a la gente a la cual al final acababa pagando yo o dinero para ir al casino o para pagar a algún prestamista. Yo empecé con mi madre a ir al casino con 17 años hasta que me pillaban que no tenía y me pedían que abandonase el casino’’, comienza explicando.

Ángel Cristo desvela que su madre le mandaba a pedir dinero : ‘’Estaba la parte en la que ella necesitaba dinero y había que pedirlo prestado. Al final era yo el que iba a los baños del casino a coger el dinero que le daban los prestamistas para que no la vieran a ella cogerlo. Como yo cogía ese dinero siempre, cuando mi madre no pagaba a quien se lo pedían era a mí’’.

‘’Cuando venían a mi casa los fines de semana a ajustar cuentas con mi madre, no quería salir, no quería abrirles la puerta y no es que estuviera durmiendo, es que me pedía que yo les atendiera y que diera la cara. A unos prestamistas peligrosos, la actitud con la que venían a casa no era amistosa’’, explica el hijo de Bárbara Rey.