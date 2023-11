Nacho Palau confiesa que le han diagnosticado cáncer de nuevo y carga contra Miguel Bosé en '¡De viernes!': "No te puedes fiar, es muy manipulador"

"Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer", anuncia Nacho Palau, que concede una entrevista en 'De viernes', este 1 de diciembre a las 22.00 h. Pero además confiesa que ha cambiado de opinión con respecto a sus hijos y Miguel Bosé: "Hace lo que le da la gana".

Nacho Palau cuenta que vuelve a sufrir cáncer y confiesa que le ha afectado mucho a nivel emocional: "Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿Para qué?"

Además, comentaba que recientemente ha cambiado de opinión con respecto a sus hijos y Miguel Bosé: "Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro".

"De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le das la gana", acusa Nacho y recuerda que alguien le dijo "ten cuidado, no te metas" pero que él se metió.