Jorge Pérez vuelve a Telecinco: el nombre del programa en el que empezará a colaborar, en primicia

Jorge Pérez ha dejado atrás un largo periodo de silencio mediático concediendo una esperada entrevista en ‘Déjate querer’ . El ganador de ‘Supervivientes 2020’ no solo se siente preparado para volver a sentarse en un plató, si no que vuelve a tener ganas de trabajar como colaborador .

“Quiero orgullosamente anunciar que voy a estar como colaborador en las galas de ‘Supervivientes’, es algo que me hace mucha ilusión porque a mí me encanta ese programa y para mí es una experiencia de vida (…) Quiero agradecer a la productora la oportunidad que me brindó en aquel momento y la confianza que sigue poniendo en mí”.