Javier acude al programa para reencontrarse con su padre José Antonio y cerrar, así, un capítulo importante de su vida. Tiene muchas esperanzas puestas en este reencuentro , pues hace tres o cuatro años que padre e hijo no se ven. Han tenido muchos altibajos a lo largo de los años, manchados por un rumor sobre la supuesta paternidad de José Antonio.

“Te he echado en falta muchas veces, muchos momentos en mi vida y me encantaría que conocerás a mi nieta, recuperarte”, son parte de las emotivas palabras de Javier al reencontrarse con su padre en el plató de ‘Déjate querer’. José Antonio se muestra abierto, pero hay algo que enturbia este bonito encuentro.

A Javier le molestó, durante su infancia, que su padre no se defendiera con uñas y dientes cuando le acusaban de no ser el padre biológico del chico y que, incluso, en algún momento, José Antonio lo admitiera. Sobre esto hablan en el plató: “Me ha dolido que se dijera eso, me hubiera gustado que le hubiera puesto freno a esos rumores”.