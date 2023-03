Juan Magán cuenta su mayor inseguridad: ‘’Al estar delante de la gente me pongo a temblar’’

El DJ ha explicado que para él es una gran responsabilidad estar delante de tanta gente para conseguir que se lo pasen bien y que muchas veces estando solo en el camerino no para de darle vueltas a si ha hecho bien su trabajo : ‘’Yo he pasado épocas en las que lo sufres mucho y te carcome por dentro’’.

Paz Padilla ha querido saber si tiene alguna inseguridad, a lo que él ha respondido que sí, que tiene muchísimas y que le pasan factura: ‘’Al estar delante de la gente me pongo a temblar’’, ha continuado poniéndole un ejemplo a la presentadora y ha explicado que: ‘’Saber que las cámaras me están grabando, aunque no las vea, me provoca muchísima inseguridad’’.