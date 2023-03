Juan Carlos quiere decirle a su exmujer, Judith, todo lo que la quiere y pedirle perdón por “todo el daño que le he hecho en estos veinticuatro años de relación que hemos tenido”: “Soy otro hombre, quiero que vuelvas a confiar en mí, necesito una nueva oportunidad ”. Ha perdido el amor de su vida por elegir el camino equivocado y está dispuesto a recuperarlo.

Una vez en plató, Juan Carlos le pide perdón a Judith por todos los disgustos que le ha dado y por todo el daño que le ha causado a lo largo de estos años: “Quiero una segunda oportunidad, sabes que he cambiado”.

“No le he dejado de querer, pero se te va esa magia”, es parte de la reacción de Judith. Perdieron la casa por culpa de esta adicción de Juan Carlos y no parece muy convencida para darle esa nueva oportunidad: “Se lo tiene que currar. Levantamos el muro, pero despacito”.

“Perdonar se puede perdonar, pero olvidar… Situaciones que él sabe”. ¿A qué se refiere Judith? Juan Carlos acudió a ‘First Dates’ y esto Judith no lo olvida tan fácilmente. “Ahí dije ‘se acabó”. Para Judith, Juan Carlos tendría que cambiar más aspectos “y yo verlo”. “Ahora mismo, estoy herida. Tengo una coraza que me da miedo que me vuelva a fallar, pero sé que lo quiero mucho”.