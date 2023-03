Paz Padilla se ha emocionado con la historia de unas hermanas que llevaban años sin hablarse . Mari Carmen y María José se cruzaban por la calle y ni siquiera se saludaban y esto ha hecho reflexionar a nuestra presentadora, que no duda en hablar de la relación que mantiene ella con sus hermanos .

“Lo único que siempre les he dicho a mis hermanos es ‘ahora que mamá no está, que siempre estemos unidos, que siempre nos apoyemos el uno al otro, y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero”, remata Paz, visiblemente emocionada.