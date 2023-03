Fran quiere que el programa ponga algo de paz entre la relación que mantiene con su hermana Carmen, que es nula desde que falleció su padre: “Desde que falleció, no tengo relación con mi hermana”, confiesa entre lágrimas .

“No puedo obligar a quererme, pero lo que me machaca es que no quiera saber de su sobrina. Mi hija le escribió y la dejó en visto”, se lamenta Fran antes de conocer la decisión de su hermana de no acudir al programa para reencontrarse con ella.