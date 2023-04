Acude al plató acompañada de su hija para reencontrarse con su exmarido: ''Le he traicionado y eso no se puede perdonar''

Madre e hija se sientan en el plató de ‘Déjate querer’ porque María quiere pedirle perdón a su exmarido por todo el daño que le ha hecho, no hay día que no se arrepienta del error que cometió en su momento.

Su hija la acompaña porque cree que su madre no se atreve a dar el primer paso: ‘’Mi madre no se atreve a dar ese paso que lo lleva cargando y a mí me salpica porque veo toda mi estructura familiar rota. Yo no pido nunca que vuelvan porque se que no va a pasar, pero que al menos haya armonía y que se pueda hablar con facilidad’’.