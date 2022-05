Beatriz se niega a reencontrarse con su suegra: "Yo ya no quiero saber nada de ella"

Celia perdió el contacto con su hijo cuando las cosas con su nuera comenzaron a torcerse

Beatriz no cree a su suegra: “Ella cuenta las cosas a su manera, si su hijo no quiere estar con ella por algo será”

Celia manda a su hijo un mensaje desesperado: “Ven a mí”

Celia ha acudido hasta ‘Déjate querer’ porque aún alberga la esperanza de recuperar a su hijo. La relación entre ellos era maravillosa hasta el punto de que su hijo llegó incluso a tatuarse el rostro de Celia en el brazo: “Él era un niño maravilloso, estuvo ahí cuando su padre me mandó al hospital con la cara negra”.

Sin embargo, madre e hijo se separaron cuando él empezó una relación con su esposa: “Se casó con su ahora mujer y las cosas se torcieron, me hicieron un feo que yo no entendí y desde entonces mi hijo me dijo que yo ya no era su familia, que su familia eran su mujer y si hijo”.

Celia habla de Beatriz, la mujer de su hijo: “Todo iba bien pero un día, sin yo saber por qué, me contestó muy mal”. El hijo de Celia no ha acudido al programa, pero Beatriz sí lo ha hecho: “Yo no puedo hacer nada si mi marido no quiere saber nada de su madre, yo bastante he aguantado ya, yo a él no le voy a obligar a nada igual que él no me va a obligar a nada a mí”.