Sergio quiere recuperar a su madre: "Desde que está con su novio nos tiene abandonados"

Los modales y comportamientos del novio de Carmen no gustan a los hijos de Carmen y esta llega incluso a posicionarse del lado de su pareja en una disputa con su hijo Sergio. Es entonces cuando Sergio decide trasladarse a vivir con sus abuelos, momento desde el que Sergio no tiene ningún contacto con ella: “No sé si mi madre me quiere, antes sé que me quería, pero ahora ya no lo tengo claro (…) Mi madre era una madre normal que se preocupaba de nosotros hasta que llegó esa persona a nuestra familia, mi madre ha preferido estar con su pareja antes que estar con sus hijos, ella lo ha dejado todo por irse con él”.