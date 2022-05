Nacho Palau se emociona al hablar de sus hijos: "Estoy convencido de que Miguel Bosé sabe que tiene cuatro hijos"

Nacho Palau lo tiene claro: lo peor de la separación es no vivir con los cuatro hijos. “Cuando digo que no soy yo quien toma la decisión de separar a los niños no es por tirar la piedra y esconder la mano. A veces las cosas se sacan de quicio. Yo estoy convencido de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos, igual que yo. Porque cuando, después de muchos años, decides ser padre, tener cuatro manos, con todo lo que conlleva, eso es real”.