Nacho Palau hace balance de su relación y dura ruptura con Miguel Bosé: "Volvería a pasar por lo mismo"

Nacho Palau reconoce que, de seguir junto a Bosé, nunca habría dado el paso de hablar. Y es que admite que siempre estuvo al margen por iniciativa propia: “Nadie me ha obligado a nada”. “Cuando te enamoras, te enamoras, estás dispuesto a todo, y eso es lo que hice. Estaba con una persona conocida y entiendes que llevaba su vida, su carrera, jamás me he metido, he sido feliz, trabajando en su finca”.