Laura Matamoros habla de su pánico escénico en ‘Desnudos por la vida’: “Sentí ansiedad pura y dura”

Ante tal afirmación, Laura Matamoros no se mostraba muy conforme: “Yo no sé si lo he superado. Hubo momentos antes de la actuación final que solo se me escuchaba a mi gritar del miedo que tenía. Ansiedad pura y dura. Espero que no esté grabado eso”, aseguraba la que fuera ganadora de ‘GH VIP’.