Cristóbal Soria no aguanta más y se va en medio del ensayo: "Tengo la sensación de hacer el ridículo"

A Cristóbal Soria se le está haciendo cuesta arriba los primeros días de ensayos en 'Desnudos por la vida'. "Tengo un poco de bloqueo no solo mental, sino en las piernas y en los brazos". Pero ánimos no le han faltado, tanto por parte Sonia como por Igor Yebra, bailarín de danza clásica: "Hacer lo puedes hacer. No vayas con el no en nada en la vida. Si vas con el sí algo saldrá...".