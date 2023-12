Anabel Pantoja se rompe al hablar del duro momento que ha pasado con la muerte de su padre: "Si estuviera ahora aquí estaría orgulloso de mí"

La participante habla de cómo comenzó en televisión y lo que eso supuso ante sus compañeras en un momento que tenían que mostrarse por dentro, sus miedos y sus complejos: "Empiezo desde una etapa para mí ya bastante importante que es cuando me expongo en la tele, tengo 19 años y peso casi 85 kilos. Yo era feliz, pero cuando ya estás en la tele empiezan: 'vamos a meternos con la gorda'. Aunque asegura no tener complejos: "Yo no tengo ningún complejo , me encanta mi culo y bueno, esta soy yo, este es el 'pantoculo".

Anabel protagoniza un divertido momento mostrando su 'pantoculo', como ella mismo lo llama, pero también se rompe al hablar de lo que lleva dentro y más le duele: "Lo último que sufrí, que es lo más doloroso, es un recuerdo muy feo, pero como nos estamos desnudando lo voy a liberar. Mi padre se me fue hace menos de un año, todavía me siguen diciendo que no le guardo el luto, que he sido mala hija y que por qué subo fotos riéndome y no estoy llorando por él", explica ella con la voz quebrada.