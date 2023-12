Raquel Haro cuenta en ‘Desnudas por la vida’ que se enteró de su cáncer de mama “echando un quiqui” y cómo afrontó la enfermedad en mitad de su divorcio

Cuando Jesús Vázquez le pregunta por cómo se enteró de la enfermedad , Raquel cuenta, con humor, que fue “echando un quiqui” : “Imagínate la situación de estar con un chico, te toca el pecho , y yo observo que el chico me tocaba, pero ya sin pasión, como una exploración del ginecólogo. Entonces ya le dije “¿qué está pasando?” y me dijo que tenía un bulto ”.

Raquel explica que su hijo también fue uno de sus apoyos fundamentales en la lucha contra el cáncer, desde el momento en el que se lo contó: “Yo cogí un día que ya no me quedaba mas remedio. Le senté y le dije “mama tiene la teta malita, me van a quitar una teta y me van a poner otra. Hay que hablar con el cirujano no sea que se despiste y en vez de ponerme otra teta me ponga una mano o lo que sea”.