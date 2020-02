EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½: preparativos y consejos previos

Cada vez estamos más próximos a la fiesta del running que tendrá lugar el 26 de abril en Madrid. Por ello, si aún no has empezado con tus entrenamientos y preparativos previos, te contamos cuales son las claves para vivir esta experiencia al máximo y cumplir los objetivos que te has propuesto. Antes que nada, te recordamos que los dorsales para las categorías de 42K y 10K están casi agotados. Si aún no lo tienes, ¡no esperes al último momento y corre a por el tuyo!