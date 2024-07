El bonito homenaje de Jorge Javier para su dos galgos fallecidos: "Fue mi favorita, ya no está con nosotros"

El presentador ha explicado que ha querido tener dos figuras de galgo para sentirse como si estuviese en casa . "Aquí calor he encontrado muchísimo porque he visto dos figuras de galgos. Me voy a sentir como en casa y espero que por muchísimo tiempo", ha expresado Jorge con ilusión.

En ese momento, el presentador ha cogido dos collares de sus perros y se los ha colocado a las dos figuras de los galgos. Primero ha presentado a su primer perro, Cartago : "Aquí tengo a Cartago, que fue el primer galgo que tuve yo y el primer galgo que se me fue". En segundo lugar se ha referido a uno de sus perros favoritos: "Y aquí tengo a mi Lima, que no deberíamos tener galgos preferidos pero todos los tenemos".

"Lima fue mi galga favorita, ya no está con nosotros. Aquí los tengo para que me den muchísima suerte", ha comentado Jorge Javier tras terminar de ponerles el collar en el cuello. Pese a todo, el presentador ha tenido alguna complicación para poner el último collar y ha bromeado un poco con su particular humor: "El agujero me cuesta a mí encontrarlo siempre", ha dicho riéndose.