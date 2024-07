Miss Revolución se niega a quitarse su corona y se enfrenta a la organizadora en 'El diario de Jorge'

Según nos contaba ella a solas con Jorge Javier, el jurado al completó le votó y la organizadora del concurso, Ailín, le coronó. Sin embargo, algo pasó que lo cambió todo: "A la semana me manda un audio diciéndome que me va a quitar la corona".

"Me quiere quitar la corona y le dije quítame el título si quieres, pero la corona es mía, que para eso me la he ganado yo", se quejaba ella y Jorge Javier, tras verla, le pedía que se la prestara un ratito: "No lo puedo evitar, es preciosa"; "te queda divina", le decía ella.