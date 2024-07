Jorge Javier e Ignasi le piden a Nazaret que olvide a la persona que le hace 'ghosting': "No merece ni un segundo"

Antes de que Ignasi entrase a hablar con Nazaret al plató, el presentador le ha preguntado a Nazaret por esta persona: "¿Tú conoces a un mentor que es de Barcelona? ¿Cómo es?" Nazaret le ha explicado que no ha podido quedar con él: "No tuve la oportunidad de conocerle personalmente".

Nazaret le ha comentado a Jorge Javier que esa persona que no conoce es muy importante para ella, aunque la haya herido anteriormente: "Le pedí que no me traicionara y me hizo mucho daño. Tú cuando sabes cosas a veces las sabes, pero no las puedes evitar". Tras esto, le ha dicho al presentador que solo lo ha conocido por redes: "Esa persona tiene un don y es muy especial escribiendo".