Mario Hervás, el hombre que lleva sin eyacular un año: "Tu salud depende de lo que te tocas el plátano"

Ana Rosa ha podido hablar en 'TardeAR' con Mario Hervás , un hombre bastante guapo de 33 años, pero con la particularidad de que ha decidido no eyacular más . La decisión que ha tomado tiene un motivo, y es que según él, no eyacular le está cambiando la vida. Este método lo está exponiendo en redes sociales y se está haciendo viral y convirtiendo en la tendencia del momento entre los hombres.

"Tu salud depende de lo que te tocas el plátano. No te digo que no te toques, pero no lo sueltes", comenta diariamente Mario Hervás a través de sus redes sociales. Según los hombres que han probado este método, no necesitan horas de sueño para mantenerse bien. Sin embargo, los médicos han advertido de las consecuencias de no eyacular.