Carlos rompe con Jesús en directo, cansado de sus infidelidades, y protagonizan una lluvia de reproches: “Me parece una película”

Carlos acude a ‘El diario de Jorge’ cansado de las infidelidades de su chico, Jesús. Este no se espera que le vayan a dejar en directo y se queda atónito ante la rotunda decisión de su pareja.

Pero Carlos ha llegado a un punto en el que no puede más y acude a ‘El diario de Jorge’ a poner los puntos sobre las íes a Jesús. ¿Su decisión? Dejarle en directo delante de toda España.

Jesús no se toma nada bien la decisión de su chico y protagonizan una lluvia de reproches que acaba con Jorge Javier mediando entre ambos: “Me quedo muerto… Me parece una película”, llega a exclamar Jesús, atónito en plató.