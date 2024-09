Todo eran risas en el plató de ‘El diario de Jorge’ con la visita de las hermanas , Montse y Enri , hasta que apareció en escena una tercera persona. Las hermanas no entendían el mensaje que les quería mandar esa persona que aparecía en pantalla rompiendo una fotografía suya.

Montse y Enri alucinaban al conocer que la responsable de ese mensaje no era otra que su prima Loli :

“Queridas primas que bien y felices os veo, es una lástima que solo penséis en vosotras. Yo os he echado muchísimo de menos en los momentos más difíciles donde no habéis estado a mi lado, y ahora ni siquiera me cogéis el teléfono”.