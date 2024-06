Debido a su enfermedad, Don Alejandro tiene un grave episodio en el que casi se desmaya, así que le hacen guardar reposo. Por ello, pide en confianza a Francisco Picazo, capataz del cortijo, que le lleve los libros de cuentas de 'Los Galindos' . Él acepta la misión pero no puede evitar echar un ojo y termina enterándose de la verdad.

Incrédulo, Picazo le pide a su mujer Rosita que ella también eche un vistazo a todos los documentos que están en su posesión, pero la trabajadora del cortijo dice no entender nada de lo que está leyendo. Su marido se lo explica: "Las cuentas no cuadran y lo peor es que Don Alejandro está sin un rehén. Con razón no se fía de nadie. Le están robando", sentencia.