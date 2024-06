Don Joaquín, director del banco, le cuenta a Onofre qué hizo con El Marqués y los apartamentos de Huelva

"El Marqués invirtió algo de dinero en la torre, pero sobre todo puso sus contactos. Esto no tiene nada de ilegal ni está relacionado con lo de la finca. La cosa es que... esto no te lo he dicho yo. El Marqués no tenía suficiente dinero para entrar en la operación. Él quería mantener a su mujer y a la familia fuera del negocio, porque quería demostrar que era capaz de hacer algo por su cuenta. Así que cogió dinero prestado de su suegro", explica Don Joaquín, que reconoce que para eso le necesitaba a él y a Don Alberto, administrador de la finca.