Ana Obregón habla como nunca antes de la muerte de Aless y del nacimiento de su nieta: "Estaba muy enfermo, no podía casi escribir y dejó en un papel su última voluntad"

Ana Obregón ha sido la protagonista de la primera entrega de 'El musical de tu vida'

La actriz ha recordado los momentos más importantes de su vida junto a Carlos Sobera

Entre ellos, la pérdida de su hijo Aless y la llegada de su nieta Anita

'El musical de tu vida' ha elegido a Ana Obregón como protagonista de su gran estreno. Junto a Carlos Sobera, la presentadora, actriz y bióloga ha recordado cada episodio de su vida, desde su infancia hasta sus últimos años, reviviendo momentos de lo más felices y también la etapa que más ha marcado su vida, la pérdida de su hijo Aless.

Después de recordarle en el que sin duda ha sido el número más emotivo de la noche, Ana ha roto a llorar junto a Carlos Sobera. El presentador tampoco ha podido contener las lágrimas. A raíz de la muerte de Aless, la actriz ha tenido que hacer frente a una nueva manera de vivir. Eso sí, siempre con su hijo muy presente y con el objetivo de cumplir todo aquello que él soñaba.

Por primera vez, Ana se ha sincerado sobre la muerte de su hijo y el reciente nacimiento de su nieta, explicando el porqué de todo desde el corazón y expresando cómo ha vivido ella todo el proceso: "Mi hijo, dos semanas antes de dejarnos, en el hospital, me pidió que le diera un bolígrafo y un papel. Me dijo 'mira, mamá, yo no sé si voy a estar aquí pero, en caso de que no esté, yo quiero dejar una hija o un hijo en la Tierra, juradme y prometedme que lo vais a hacer", ha recordado Ana.

Ana Obregón, sobre su nieta: "Me ha perdonado la vida durante los tres años que no quería estar aquí"

"Estaba muy malito y casi no podía ni escribir. Dejó en un papel su testamento, su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no realiza la última voluntad de su hijo? ¿Qué tipo de madre en el mundo haría eso? Dime una solo. ¿Sería una buena madre? No. Era su deseo", ha continuado.