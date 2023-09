Lolita Flores termina por los suelos y entre lágrimas al ver aparecer en el escenario a “su familia teatral”

Ellos son Jesús Cimarro, Luis Luque, Magüi Mira, Juan Fernández, Sandra Blázquez, Elena Lázaro y Javier Zaparriel y han conseguido que Lolita haya terminado literalmente por los suelos: "Me tiro al suelo, ¡la madre que os parió!", ha dicho muy emocionada para ya no dejar de llorar hasta el final.

Aunque apenas podía hablar, Lolita no ha dudado en reconocerles lo que también ella siente por ellos: "La vida del artista no solamente es la vida del escenario. Hay una vida detrás. Una vida de llegar tarde, de llegar antes de tiempo, de venir llorando, de no tener ganas, de tener muchas, de ser no solamente tus productores, tus directores, tu mánager... No. También son seres humanos, también tenemos nuestros roces. Y te entienden y vienes enamorada y con desamor, con fiebre, sin fiebre... Y ellos también vienen con esos problemas", ha comenzado.