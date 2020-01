Antonio David destapa a Gianmarco y Adara brota contra el italiano en el arranque de 'El tiempo del descuento'

Adara y Gianmarco han vuelto a verse las caras en 'El tiempo del descuento'. Lo que comenzaba con un tímido reencuentro en el que los dos concursantes se miraban con complicidad y reían, se ha convertido en un fuerte enfrentamiento. "Desde que he salido lo único que has hecho ha sido exigirme, exigirme y exigirme, sabiendo que yo tengo una situación muy complicada", le ha reprochado Adara al de Bolonia. "Me parece que vienes muy subidito. Tú me pusiste que estabas solo en la habitación y me mentiste. No me fío de ti, me has decepcionado muchísimo y eres una persona completamente diferente a la que conocí aquí. Me pareces un egocéntrico. Eres un mentiroso. Di que has salido, que no querías saber nada de mí y ya está".